Что будет с министром Мартом Ярвиком? Юри Ратас вернулся в Эстонию и встретился с партнерами по коалиции: ищут выход из кризиса

Представители крупнейших СМИ собрались в коридорах Рийгикогу. Начинается коалиционный совет. Присутствовать должны представители всех правительственных партий. Юри Ратас вернулся после иностранного визита, и, по слухам, его самолет приземлился около 13 часов. В Рийгикогу он прибыл незадолго до 14 часов. Ратас не дал Delfi четкого ответа, останется ли министр Март Ярвик на должности. "Мы встретимся с ним в шесть часов", — прокомментировал премьер-министр.

Присутствуют также Хели-Валдор Сеэдер и Мартин Хельме. Марта Хельме, по слухам, в данный момент нет.

Мартин Хельме подтвердил Delfi, что они по-прежнему поддерживают Ярвика. Он указал, что если Ярвика заставят уйти в отставку, то правительство развалится. Он добавил, что это показало бы, что им не доверяют.

Юри Ратас прокомментировал то, что министры EKRE постоянно попадаются на лжи, тем, что у лжи ноги коротки.

Ратас встретится с Ярвиком в 18 часов. После коалиционного совета партнеры по коалиции заявили, что на этой встрече персональный вопрос Ярвика не обсуждали.