21.04.2020, 22:17

Что будет с мероприятиями 9 мая? Михаил Кылварт: запрет может вызвать обратную реакцию

В Нарве массовых мероприятий не будет
Кярт Анвельт
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Что будет с мероприятиями 9 мая? Михаил Кылварт: запрет может вызвать обратную реакцию
9 мая в Нарве (2019)Роман Викулов

По мнению мэра Таллинна Михаила Кылварта, власти не могут запретить, но могут попросить людей: не приходите 9 мая к памятнику погибшим во Второй мировой войне. Массовых мероприятий не планируют и в Нарве, но возложение цветов не запрещают, при условии, что выполняется правило 2+2.

Из-за коронавируса отменяются и массовые мероприятия в связи с 9 мая. В понедельник мэр Таллинна Михаил Кылварт призвал людей оставаться дома, а свое почтение ветеранам выразить с помощью благотворительных пожертвований.

Оценив реакцию на вчерашнее обращение, столичный градоначальник сегодня сказал, что люди в целом относятся к такому призыву с пониманием. "Как и ожидалось, были различные мнения. Но на самом деле, я очень надеюсь, что большая часть людей понимает, почему необходимо".

"Я исходил из того, что вне зависимости от того, будет продлено чрезвычайное положение или нет, такое массовое скопление людей во время эпидемии в любом случае является источником опасности. Даже если у нас сейчас статистика позитивная, то мы же видели, как всего лишь один день рождения, волейбольный матч или вечеринка в общежитии может вызвать новую волну", — сказал Кылварт. "Поэтому я счел, что кто-то должен обратиться к людям с такой просьбой".

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Кылварт отметил, что люди сами понимают, что сейчас еще не время для того, чтобы собираться. Но когда погода с каждым днем улучшается, люди становятся более оптимистичны, больше выходят на улицу, к тому же эмоциональный настрой, который вызывает у многих день 9 мая, — все это может вызвать желание отметить памятный день и выйти на улицу. "Поэтому нужно уже сейчас, за несколько недель до 9 мая просить людей и объяснять им. Запрет в данном случае — неправильный подход. Запрет может вызывать обратную реакцию", — считает мэр Таллинна.

В ответ на вопрос, что Кылварт сказал бы политическим оппонентам, если бы они стали его обвинять в том, что он действует в унисон с Владимиром Путиным, отменившим парад 9 мая, столичный градоначальник улыбнулся. "Естественно, никто не может нам со стороны указывать, что мы должны делать. Важно то, как мы сами видим ситуацию", — сказал Кылварт.

Мэр Таллинна также подчеркнул, что оценка ситуации сформировалась не за один день или неделю. "Я долго обсуждал эту тему с медиками, прежде всего с Аркадием Поповым, с Департаментом полиции и погранохраны, людьми из городских структур. Это решение не родилось вчера или позавчера. Мы обсудили различные сценарии и возможности. Размышляли: возможно ли на месте организовать движение людей так, чтобы была обеспечена социальная дистанция и соблюдены требования. И сочли, что нет, невозможно, а это было бы неправильно в данной ситуации. И осталось только одно решение — попросить людей не приходить", — пояснил Кылварт и выразил надежду, что различные организации и лидеры общественного мнения тоже внесут свой вклад в разъяснительную работу.

В любом случае 9 мая на таллиннском Военном кладбище будет дежурить, как и в прошлые годы, Муниципальная полиция, которая будет напоминать людям о правиле 2+2.

По словам начальника Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саартийта, действия полиции в связи с майскими общественными мероприятиями будут зависеть прежде всего от того, какие в тот момент будут действовать ограничения. "Для пресечения распространения вируса полиция рекомендует избегать посещения мест, где бывает много людей и вообще не выходить из дома без крайней необходимости".

Мэр Нарвы Алексей Евграфов сообщил, что массовых мероприятий в Нарве тоже проходить не будет. "Я могу это подтвердить. Но если люди хотят возложить цветы или венок, то это нельзя запретить. МЫ обсудили ситуацию с полицией и спасателями, и мнение единое — запретить нельзя, но люди должны следовать правилу 2+2", — сказал Евграфов.

По словам нарвского мэра, сейчас продумывается, как можно было бы обеспечить соблюдение этого правила. Есть предложение привлечь волонтеров, которые будут следить и при необходимости руководить людьми. "Нарва — такой город, где этот день отмечает много народа. Это нормально, что люди хотят возложить цветы. Но правила нужно соблюдать", — подчеркнул Евграфов.

Широко обычно отмечается 9 мая и в Силламяэ. Мэр города Тынис Калберг отметил, что массовые мероприятия запрещены, и город не может здесь вводить какие-то отдельные правила. "Естественно, мы рекомендуем людям следовать ограничениям, касающимся собраний и передвижений", — подтвердил городской голова Силламяэ.

Калберг затруднился с ответом, станут ли люди следовать этим рекомендациям. "Но, безусловно, многие их понимают".

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