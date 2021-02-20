Что будет с Горхоллом? Планы изменились: отеля и порта не будет, судьба здания решится в Брюсселе

Год назад Таллинн и Tallink заключили соглашение о намерениях по развитию Горхолла. Планы были масштабные: реставрация нынешнего строения под конференц-центр и концертный зал, а также строительство вокруг Горхолла порта, отеля и коммерческих центров. Всего планировали привлечь 300 миллионов евро от Tallink и его инвестиционной фирмы Infotar.

Через несколько недель после подписания соглашения в Эстонии ввели чрезвычайное положение, фирма Tallink понесла огромные убытки, туристический сектор впал в кому и планы на светлое будущее разрушились. Прошел год, стройка не начиналась, а Горхолл по-прежнему ждет своего часа.

Какое будущее ожидает Горхолл?

"В планах восстановление концертного зала и создание международного центра конференций. Мы решили самостоятельно заниматься реконструкцией Горхолла, так как в ближайшие годы реализовать совместный проект с Tallink будет невозможно из-за финансового положения партнёров, которое вследствие пандемии значительно ухудшилось", — ответил RusDelfi мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Если раньше в сотрудничестве с частным сектором у города были более масштабные планы по развитию этой территории (здесь планировалось возвести отель, создать порт, оборудовать торговые площади и пр.), то теперь город сосредоточится на проекте реконструкции самого Горхолла. По первоначальным расчетам это потребует от города инвестиций на сумму около 120 миллионов евро. "Большая часть средств будет заложена в городской бюджет. Мы также рассчитываем на субсидию в размере 40 миллионов евро со стороны государства. Данная сумма отображена в государственной бюджетной стратегии. Общая стоимость проекта составит примерно 120 миллионов евро", — добавил Кылварт.

Проект, о намерениях развитии которого было заключено соглашение с Tallink, был более амбициозным – он обошелся бы партнерам в 300 миллионов евро.

Главный вопрос — когда?

Михаил Кылварт неоднократно заявлял, что многое в этом вопросе зависит от ответов в Брюсселе. Ситуация не изменилась. "На данный момент мы ожидаем решение Европейской комиссии. Как ни странно, именно эта структура даёт разрешения общественному сектору на инвестиции в подобные проекты. Документы были поданы уже почти три года назад, но к сожалению, европейская бюрократия не очень поворотлива, особенно в условиях коронакризиса. Надеемся, что положительный ответ поступит ещё в этом году, и тогда мы сможем наконец-то приступить к процессу проектирования — средства на это предусмотрены в городском бюджете 2021 года", — уточнил мэр Таллинна.

Получается, сейчас нужно ожидать решение Европейской комиссии, затем начнется процесс проектирования, лишь после этого строительство. Как заверяли ранее, реставрация займет несколько лет, но до этого нужно подписать много бумаг и все тщательно спланировать.

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