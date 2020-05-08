ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ: Распоряжение Ратаса в связи с введением ограничений на островах признано недействительным

Принято 07.05.2020 No 80

На основании ч. 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях:

1. Признать недействительным распоряжение премьер-министра No 30 от 14 марта 2020 года ”Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничений на свободное передвижение на территории волостей Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, Кихну, Муху и острова Мания”.

2. Владельцам средств массовой информации опубликовать распоряжение

незамедлительно, без изменений и бесплатно.

3. Распоряжение вступает в силу 8 мая 2020 года.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас

Руководитель особого положения

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

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