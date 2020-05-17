ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ | Правительство утвердило ограничения и послабления, которые продолжат действовать после отмены чрезвычайного положения

Одобренные правительством ограничения и смягчения ограничений по тематическим блокам:

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ

Во-первых, правительство утвердило распоряжение, которым с 18 мая по-прежнему будет ограничена продажа алкоголя во всех местах торговли, в том числе ресторанах и барах, с 22 часов вечера до 10 часов утра. Ограничение не распространяется на суда и самолеты, занимающиеся международными перевозками, а также на торговые точки, расположенные в зоне безопасности международных портов и аэропортов. Ограничение на продажу алкоголя действует для заведений общепита, в том числе для баров и тому подобных мест продажи алкогольных напитков до 1 июля.

КАРАНТИН

Во-вторых, правительство утвердило распоряжение, которым после отмены чрезвычайного положения вводится карантин для больных COVID-19 и близко контактировавших с ними лиц.

Больным COVID-19 запрещено с момента постановки диагноза и до выздоровления покидать свое место жительства. Это требование действует также для лиц, пользующихся услугами убежищ и приютов и тому подобных заведений, которые должны оставаться в карантине по месту своего пребывания.

Близко контактировавшие с заболевшим люди могут передвигаться в ограниченном масштабе и только в том случае, если у них нет симптомов болезни. Из дома можно выходить для приобретения необходимых для ежедневной жизни вещей, если их нельзя приобрести иными способами, и пребывания во дворе, если при этом соблюдаются все меры для предотвращения распространения инфекционного заболевания и инструкции Департамента здоровья.

Также можно покидать свое место жительства или постоянного пребывания по распоряжению медицинского работника или полицейского и в случае возникновения ситуации, опасной для жизни или здоровья.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ И КАРАНТИН

В-третьих, правительство утвердило распоряжение, которым продлевается ограничение на пересечение границы Эстонии и требование 14-дневного карантина для тех же категорий въезжающих в страну людей, что и раньше.

Без соблюдения карантина в Эстонию могут въезжать граждане Латвии и Литвы, лица, имеющие вид на жительство или разрешение на проживание в этих странах, у которых нет симптомов заболевания.