ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ: Ограничения чрезвычайного положения для торговых центров смягчаются

В торговых центрах с 11 мая можно снова открывать торговые залы и пункты обслуживания, а также заведения общепита в случае, если в них обеспечивается наличие средств дезинфекции и соблюдение правила 2+2, в соответствии с которым можно передвигаться максимум вдвоем, в с другими людьми придерживаться дистанции минимум в два метра. Правила действуют также в общих помещениях торгового центра, а также для всех предприятий обслуживания и общественного питания вне торговых центров.

Если раньше в торговых центрах могли работать только предприятия, предлагающие определенные товары и услуги, например, продуктовые магазины и аптеки, то со следующие недели при условии соблюдения требований гигиены можно открывать также другие магазины и предприятия обслуживания, например, зоомагазины, ремонт обуви и часов, парикмахерские и салоны красоты.

В находящихся в торговых центрах заведениях общепита, где до сих пор еду продавали только на вынос, с 11 мая можно снова подавать еду и на месте. При обслуживании необходимо соблюдать правило 2+2 и расставлять столы таким образом, чтобы между столами оставался промежуток в два метра, а за столом могло сидеть не более двух человек (исключение составляют семьи). Желательно, чтобы в заведениях общепита обслуживание производилось только за столиком, чтобы уменьшить контакты клиентов с разными работниками заведения и другими посетителями.

Продолжит действовать ограничение, в соответствии с которым употребление еды на месте должно быть закончено к 22.00, чтобы избежать вечернего скопления народа в ресторанах, кафе и барах.

Для того, чтобы держать распространение вируса под контролем, в торговых центрах останутся закрытыми спортзалы, детские игровые комнаты, казино, залы игровых автоматов и места проведения досуга, такие, как кегельбаны и бильярдные. Также как в торговых центрах, так и в других местах продолжит действовать запрет на проведение общественных собраний, киносеансов, мероприятий ночных клубов, представлений, концертов и конференций.

Всему персоналу торгового центра, работающему с клиентами, рекомендуется носить в помещениях средства индивидуальной защиты.