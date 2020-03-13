13.03.2020, 19:48

Чрезвычайное положения позволяет властям в экстренных случаях брать для использования частные автомобили


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Kasutatud autod
Kasutatud autodFoto: Tiit Blaat

Сегодня в группе EZ-дуны (Facebook) оживленное обсуждение вызвал вопрос одного из участников. Вопрос касался мер, которые предполагает введение чрезвычайного положения.

Члена группы по имени Дмитрий интересовало, возможно ли при введении чрезвычайного положения принудительно привлечь личное транспортное средство жителя страны в распоряжение государства?

Как ответили Delfi из Министерства внутренних дел, применение такой меры теоретически возможно.

"Во время действия чрезвычайного положения может быть принято решение о временном изъятии в пользование, например, автомобилей, если это крайне необходимо в ситуации, угрожающей жизни или здоровью человека, и никакой другой возможности нет. В ситуации на настоящий момент применение этой меры не является необходимым", — пояснил начальник отдела политики в области кризисного регулирования Яанис Отсла.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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