Чрезвычайное положение завершено. Как вы его пережили? Опрос RusDelfi

Нас ждет постепенная отмена ограничений, восстановление целых секторов экономики и, судя по всему, затяжной кризис. Но это всё потом. А пока - опрос от RusDelfi. Как вы пережили последние два месяца?

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