Чрезвычайное положение завершено. Как вы его пережили? Опрос RusDelfi

Начиная с полуночи 17 мая режим чрезвычайного положения в Эстонии завершен и, по словам премьера Юри Ратаса, продлеваться не будет.
Нас ждет постепенная отмена ограничений, восстановление целых секторов экономики и, судя по всему, затяжной кризис. Но это всё потом. А пока - опрос от RusDelfi. Как вы пережили последние два месяца?
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
История смерти Аиды из Башкирии
Кожа подскажет: Проценко раскрыл ещё один "звоночек" COVID-19
Минздрав Абхазии опроверг информацию из поста пациента
«Воскресшую» после ИВЛ Бабкину заподозрили в пластике