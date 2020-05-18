18.05.2020, 10:05

Чрезвычайное положение завершено. Как вы его пережили? Опрос RusDelfi

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Henrik Kalmet
Henrik KalmetFoto: Rauno Volmar

Начиная с полуночи 17 мая режим чрезвычайного положения в Эстонии завершен и, по словам премьера Юри Ратаса, продлеваться не будет.

Нас ждет постепенная отмена ограничений, восстановление целых секторов экономики и, судя по всему, затяжной кризис. Но это всё потом. А пока - опрос от RusDelfi. Как вы пережили последние два месяца?

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