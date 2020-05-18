18.05.2020, 10:34

Чрезвычайное положение закончилось: больничный больше нельзя открыть онлайн, первые три дня государство не оплачивает

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Чрезвычайное положение закончилось: больничный больше нельзя открыть онлайн, первые три дня государство не оплачивает
Foto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht

17 мая был последний день, когда заявление на открытие больничного листа можно было подать на портале digilugu.ee. Также с сегодняшнего дня государство больше не оплачивает три первых дня больничного. Кроме того, срок действия направлений к врачам-специалистам, срок которых истек во время чрезвычайного положения, будут продлен на шесть месяцев.

Председатель Правления Больничной кассы Райн Лаане сказал, что для людей во время чрезвычайного положения было создано несколько новых возможностей, одним из которых стало оповещение о желании открыть больничные листы или листы по уходу через портал для пациентов digilugu.ee. В период с 16 марта по 15 мая на портале для пациентов было зафиксировано более 24 000 запросов о получении больничного листа или листа по уходу.

”Мы видим, что люди хорошо приняли эту новую возможность, и мы хотим и в дальнейшем предлагать населению удобное ИТ-решение для оповещения о желании получить больничный лист, однако вне периода чрезвычайного положения использование такого ИТ-решения требует изменений на уровне правового пространства”, — пояснил Лаане.

Начиная с 18 мая больничный лист снова может быть открыт только со стороны врача, т. е. в случае болезни или ухода за больным близким вы должны обратиться к своему семейному врачу для получения больничного листа или листа по уходу.

Во время чрезвычайного положения государство решило поддержать людей, оставшихся на больничном листе в трудное время, и Больничная касса оплачивает в данный период первые три дня нахождения на больничном листе, открытом во время чрезвычайного положения. Компенсация за первые три дня больничного листа распространяется только на те больничные листы, которые были открыты начиная с 13 марта, и вторым условием для получения компенсации является то, что врач должен был открыть больничный лист не позднее 17 мая. Для оплаты данных дней больничных листов государство выделило Больничной кассе дополнительные семь миллионов евро. Важно помнить, что по окончании чрезвычайного положения восстанавливаются прежние правила оплаты больничных листов, т. е. Больничная касса больше не оплачивает первые три дня нахождения на больничном листе.

Во время чрезвычайного положения процесс большей части запланированных визитов к врачам-специалистам также был прерван, и срок действия десяток тысяч выписанных направлений истек или вот-вот истечет. Исходя из этого TEHIK автоматически продлил срок действия данных направлений в информационной системе здравоохранения на полгода.

Основными медицинскими специальностями, в которых продлеваются направления от семейных врачей, являются эндокринология, неврология, кардиология, ортопедия и оториноларингология. Изменение затрагивает более чем 20 000 направлений.

Поскольку у несколько тысяч людей по-прежнему нет данных банковских счетов в базе данных Больничной кассы, то мы просим всех тех людей, которые ожидают выплаты компенсаций за больничные листы, проверить данные своего действующего банковского счета на государственном портале eesti.ee в разделе ”Мои данные в регистре Больничной кассы”.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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