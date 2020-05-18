Чрезвычайное положение закончилось: больничный больше нельзя открыть онлайн, первые три дня государство не оплачивает

Председатель Правления Больничной кассы Райн Лаане сказал, что для людей во время чрезвычайного положения было создано несколько новых возможностей, одним из которых стало оповещение о желании открыть больничные листы или листы по уходу через портал для пациентов digilugu.ee. В период с 16 марта по 15 мая на портале для пациентов было зафиксировано более 24 000 запросов о получении больничного листа или листа по уходу.

”Мы видим, что люди хорошо приняли эту новую возможность, и мы хотим и в дальнейшем предлагать населению удобное ИТ-решение для оповещения о желании получить больничный лист, однако вне периода чрезвычайного положения использование такого ИТ-решения требует изменений на уровне правового пространства”, — пояснил Лаане.

Начиная с 18 мая больничный лист снова может быть открыт только со стороны врача, т. е. в случае болезни или ухода за больным близким вы должны обратиться к своему семейному врачу для получения больничного листа или листа по уходу.

Во время чрезвычайного положения государство решило поддержать людей, оставшихся на больничном листе в трудное время, и Больничная касса оплачивает в данный период первые три дня нахождения на больничном листе, открытом во время чрезвычайного положения. Компенсация за первые три дня больничного листа распространяется только на те больничные листы, которые были открыты начиная с 13 марта, и вторым условием для получения компенсации является то, что врач должен был открыть больничный лист не позднее 17 мая. Для оплаты данных дней больничных листов государство выделило Больничной кассе дополнительные семь миллионов евро. Важно помнить, что по окончании чрезвычайного положения восстанавливаются прежние правила оплаты больничных листов, т. е. Больничная касса больше не оплачивает первые три дня нахождения на больничном листе.

Во время чрезвычайного положения процесс большей части запланированных визитов к врачам-специалистам также был прерван, и срок действия десяток тысяч выписанных направлений истек или вот-вот истечет. Исходя из этого TEHIK автоматически продлил срок действия данных направлений в информационной системе здравоохранения на полгода.