Чрезвычайное положение сократило количество несчастных случаев в быту

”Коронакризис и связанное с ним чрезвычайное положение повлияли на статистику ущерба в домашних хозяйствах в первой половине этого года, сократив количество заявок на возмещение ущерба на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (март-май)”, — прокомментировала руководитель сферы страхования рисков Swedbank Лийна Лакс. ”Чем дольше люди находятся дома, тем больше они пользуются бытовой техникой и бытовыми приборами. Поэтому можно подумать, что растёт вероятность разного рода происшествий. В то же время наша статистика показывает, что во время кризиса, когда люди проводили больше времени дома, число заявлений об ущербе было на одну шестую меньше. Можно сделать вывод, что неполадки удавалось заметить раньше, что и помогало предотвратить крупный ущерб”.

В текущем полугодии участились несчастные случаи, связанные с возгораниями. Произошло шесть крупных пожаров, сумма ущерба в которых превышала 100 000 евро. ”Самый крупный страховой случай, связанный с пожаром, начавшимся, по всей видимости из-за неисправности, возникшей в электросистеме, потребовал сноса сгоревшего дома, строительства нового и замены мебели”, — привела пример Лакс. ”Мы возместим клиенту в рамках страхования жилья более 300 000 евро”.

”Мы также видим, что по-прежнему много несчастных случаев, связанных с повреждением водой”, — сказала Лакс. ”Аварии, связанные с водой, всегда были частой причиной ущерба, а связанные с этим расходы зачастую довольно высоки. В текущем полугодии 26% всех заявок по страхованию жилья связаны с повреждениями водопроводных труб, вызвавшими затопление. Суммы примерно те же, что и в тот же период прошлого года. Средняя сумма ущерба в этом году составила 1770 евро, в прошлом году — 1800 евро. Но ущерб может доходить до 20-30 тысяч евро”.

В случае серьёзного повреждения водой стеновые и напольные покрытия и конструкции часто необходимо заменять. Также может потребоваться замена мебели и техники, повреждённых водой. Несчастные случаи, связанные с утечкой воды в многоквартирных домах, очень часто также приводят к претензиям со стороны соседей, живущих на нижних этажах. ”Можно сказать, что треть случаев повреждения водой связаны с ущербом, наносимым квартирам, расположенным на нижних этажах”, — прокомментировала Лакс. До сих пор самый серьёзный случай повреждения водой был связан с многоквартирным домом, где житель затопил квартиры на нескольких нижних этажах.