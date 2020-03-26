Чрезвычайное положение: с пятницы силовики и местные власти усилят контроль за выполнением ограничительных мер

„Для Спасательного департамента очень важно защищать жизнь и здоровье людей. В сегодняшней ситуации самой эффективной защитой будет то, что люди будут знать об установленных превентивных мерах безопасности и следовать им. Идаский спасательный центр также будет заниматься надзором за выполнением ограничений. Команды спасателей, инспекторы и сотрудники по превенции будут ездить по нашим уездам, консультировать людей, объяснять, почему важно придерживаться установленных ограничений. Остановить распространение вируса можно только тогда, когда все люди будут вести себя ответственно и будут следовать действующим требованиям", – сказал руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн.

Сотрудники Инспекции окружающей среды будут заниматься превенцией и надзором на туристических тропах и в местах отдыха у водоемов.

Патрули местных самоуправлений будут носить светоотражательные жилеты, чиновники госучреждений будут в форме своего ведомства.

∙ Хотя движение полезно для здоровья, с 25 марта находясь в публичном месте, в том числе на открытых игровых и спортивных площадках, пляжах, променадах, туристических тропах, дорожках для занятий спортом, и в помещениях, кроме своего дома, следует держать дистанцию от других людей минимум в два метра. В публичных местах можно находиться только по одному или вдвоем. Ограничение не действует на семьи и людей, выполняющих общественные задачи.

∙ В лодке или катере при выходе на водоем на рыбную ловлю может также находиться не более двух человек, кроме случаев, когда они являются членами одной семьи

∙ Больше информации на сайте https://www.kriis.ee/ru.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!