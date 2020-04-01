ЧП ни при чем. Власти Таллинна объяснили отключение ранним утром уличного освещения

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф уточнил, что действующее в стране чрезвычайное положение не предусматривает временных ограничений на работу уличного освещения.

”Сбой произошел сегодня рано утром, около 5 часов утра, когда на улице еще было темно. Освещение включили вручную, а когда рассвело, фонари автоматически выключились”, — пояснил Кландорф.