01.04.2020, 18:25
ЧП ни при чем. Власти Таллинна объяснили отключение ранним утром уличного освещения
Сегодня рано утром в Таллинне в результате поломки оборудования частично отключилось уличное освещение.
Сегодня рано утром в Таллинне в результате поломки оборудования частично отключилось уличное освещение.
Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф уточнил, что действующее в стране чрезвычайное положение не предусматривает временных ограничений на работу уличного освещения.
”Сбой произошел сегодня рано утром, около 5 часов утра, когда на улице еще было темно. Освещение включили вручную, а когда рассвело, фонари автоматически выключились”, — пояснил Кландорф.
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