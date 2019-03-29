Члены Рийгикогу выступят наблюдателями на президентских выборах на Украине

Члены делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) выступят наблюдателями на президентских выборах на Украине, которые состоятся в воскресенье, сообщает пресс-служба парламента.
Руководитель эстонской делегации Март Нутть отметил, что ситуация на Украине — непредсказуемая и, по всей вероятности, в первом туре президент избран не будет. В этом случае второй тур президентских выборов пройдет 21 апреля. Реальная возможность пройти во второй тур есть у трех кандидатов: у лидирующего в президентском рейтинге Владимира Зеленского, нынешнего президента Петра Порошенко и бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко.
Нутть добавил, что выборы президента являются прямыми. Так как Украина представляет собой парламентско-президентскую республику, президент наделен сравнительно широкими полномочиями. ”Выборы президента могут усугубить напряжения между Украиной и Россией. Между Эстонией и Украиной сохраняются хорошие отношения, и президентские выборы на них, по всей видимости, не повлияют”, — сказал Нутть.
Наблюдателями на президентских выборах на Украине также выступят члены делегации Эстонии в ПА ОБСЕ Яанус Марранди и Мати Райдма. Члены эстонской делегации будут находиться в столице государства, Киеве, и его окрестностях.
С 1993 года наблюдательские миссии составляют важную часть работы ОБСЕ. Члены миссии следят за законностью организации выборов и их соответствием демократическим традициям. Всего в миссии ОБСЕ на Украине примет участие порядка 110 наблюдателей.