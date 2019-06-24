Члены Рийгикогу обсудят вопрос России на заседании ПАСЕ

Член эстонской делегации Ээрик-Нийлес Кросс отметил, что ПАСЕ на летнем пленарном заседании обсудит возможные изменения в процессе принятия решений в связи с полномочиями и правом голоса делегаций государств-членов ПАСЕ.

”Важным вопросом повестки дня, на самом деле, является возврат права голоса российской делегации. Вариант развития событий, при котором возможность ограничить право голоса государства-члена ПАСЕ будет упразднена, серьезно подорвет авторитет организации, дав крайне негативный сигнал защитникам прав человека по всему миру. Россия же абсурдным образом извлечет из этого выгоду”, — сказал Кросс.

На заседании ассамблеи также обсудят убийство Дафне Каруаны Галиции и правовой порядок на Мальте, предотвращение насилия над женщинами и гендерного неравенства, предотвращение насилия над детьми, а также заявление специального докладчика ООН о продаже и сексуальной эксплуатации детей.