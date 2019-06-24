Члены Рийгикогу обсудят вопрос России на заседании ПАСЕ

На этой неделе в Страсбурге депутаты Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс, Индрек Саар и Райво Тамм примут участие в пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Основная тема заседания — укрепление процессов принятия решений в ПАСЕ и вопрос полномочий и права голоса России.
Член эстонской делегации Ээрик-Нийлес Кросс отметил, что ПАСЕ на летнем пленарном заседании обсудит возможные изменения в процессе принятия решений в связи с полномочиями и правом голоса делегаций государств-членов ПАСЕ.
”Важным вопросом повестки дня, на самом деле, является возврат права голоса российской делегации. Вариант развития событий, при котором возможность ограничить право голоса государства-члена ПАСЕ будет упразднена, серьезно подорвет авторитет организации, дав крайне негативный сигнал защитникам прав человека по всему миру. Россия же абсурдным образом извлечет из этого выгоду”, — сказал Кросс.
На заседании ассамблеи также обсудят убийство Дафне Каруаны Галиции и правовой порядок на Мальте, предотвращение насилия над женщинами и гендерного неравенства, предотвращение насилия над детьми, а также заявление специального докладчика ООН о продаже и сексуальной эксплуатации детей.
Часть заседания также будет посвящена обстановке в Сирии, надзорному диалогу с Болгарией, убийству Бориса Немцова и бюджету ПАСЕ.
Помимо этого, ПАСЕ изберет нового генерального секретаря.
Парламентская Ассамблея Совета Европы — старейшая международная парламентская ассамблея Европы, первое заседание которой состоялось 10 августа 1949 года. Задача Совета Европы — защищать основные ценности государств-членов: права человека, принципы правового государства и демократию.
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