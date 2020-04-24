Члены правительства одобрили кризисные меры помощи, связанные с дополнительным бюджетом

Предметом обсуждения были принципы распределения предусмотренных дополнительным бюджетом средств, целевые группы, объем мер и другие вопросы общего характера.

Для применения одобренных мер поддержки необходимо было дополнительно принять постановления министров по сферам, которые точнее регулируют распределение средств. В соответствии с законом о дополнительном государственном бюджете 2020 года постановления необходимо дополнительно одобрить на заседании правительства, которое планируется провести в понедельник.

”Сегодня мы вновь очень подробно и по сферам обсудили распределение предусмотренных дополнительным бюджетом средств, чтобы кризисная помощь экономике наилучшим образом достигла цели, нашла применение и как можно быстрее дошла до нуждающихся, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Цель мер, получивших принципиальное одобрение правительства, состоит в облегчении последствий пережитого экономикой шока и поддержке трудящихся, предпринимателей и секторов экономики, вне зависимости от их размера. Государственные меры кризисной помощи направлены на то, чтобы мы вышли из нынешнего периода экономического спада с наименьшими потерями и как можно быстрее”.

Члены правительства принципиально одобрили:

МЕРЫ ПОМОЩИ СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

Их целью является поддержать частные общеобразовательные школы, частные образовательные учреждения и учреждения по работе с молодежью, частные организации сферы образования по интересам, частные детские сады. Кроме того, поддержку получат центры природоведения.

Целевая группа: частные детские учреждения и школы, школы по интересам и организации, предлагающие занятия по интересам, центры природоведения.

Общий объем помощи: 15 миллионов евро и 150 000 евро центрам природоведения.

МЕРЫ ПОМОЩИ СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Целью является в интересах сохранения жизнеспособности занятых в этой сфере организаций частично компенсировать затраты на организацию отмененных мероприятий и неизбежные расходы, связанные с приостановкой деятельности организаций.