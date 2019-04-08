Члены делегации Эстонии примут участие в Ассамблее Межпарламентского союза, посвященной образованию и гендерному равноправию

По словам председателя делегации Хельмен Кютт, государства должны сотрудничать во имя обеспечения всем людям свобод и прав — прав на безопасность, образование, равное обращение и свободу личности. ”Пока в мире существуют страны и религии, где эти ценности не соблюдаются или отрицаются, именно сотрудничество парламентов играет важную роль в решении этой проблемы”, — сказала Кютт.

Также на ассамблее планируется обсудить возможности вовлечения женщин в политическую жизнь. ”По данным последнего анализа Межпарламентского союза, доля женщин в парламентах стран Ближнего Востока и Северной Африки составляет 18 %. В 1995 году их количество в народных представительствах этих стран составляло лишь 4 %”. Прогресс очевиден, но не достаточен. Поэтому ассамблея ищет решения, чтобы женщины не боялись участвовать в политике”, — сказала Кютт.

Кроме того, участники ассамблеи обсудят борьбу с терроризмом, обеспечение прав человека и инвестиции в возобновляемые источники энергии.

Помимо Хельмен Кютт, Эстонию на 140-й ассамблее Межпарламентского союза будут представлять члены делегации Тоомас Кивимяги и Марика Туус-Лауль.