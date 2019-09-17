Член Тартуского горсобрания от реформистов: все члены EKRE могли бы себя сжечь

Пунт пояснил, что высказался в баре в адрес членов EKRE в эмоциональном порыве. "Я очень хорошо помню свое выступление", - добавил он.

Утверждают, что Пунт также добавил, что партийцы EKRE могли бы выкопать себе могилу. Хотя поначалу Пунт этого не помнил, то потом признал, что такое было.

На последних выборах Рийгикогу Пунт позиционировал себя как депутата тартуского горсобрания, гражданского активиста и студента, первый пункт платформы которого - привнести в парламент больше эмпатии.

"Разрушение, насаждение злобы и движение с Запада на Восток - или - восстановление порушенного правительством, защита общества от бессмысленной вражды и усиление нашей позиции среди мировых деятелей. В любом случае у меня выбор второго", - говорилось в самопрезентации Пунта.

Сам Пунт объяснил Delfi, эмпатия может существовать в случае общих основных ценностей, которые происходят из общественных норм. На какие-то вопросы по телефону он отвечать не пожелал.

Андрус Пунт как депутат горсобрания входит в три комиссии: по образованию, городского имущества и ревизионную. Студент учится в Тартуском университете по специальности "госуправление" (riigiteadus).