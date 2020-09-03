Член связанной с Эстонией неонацистской группы признался в планировании теракта

По словам прокурора, в прошлом молодой человек не был судим, смягчающим обстоятельством является то, что Г. Бержинскас признает свою вину и чистосердечно раскаивается. Также было сообщено, что обвиняемый вменяем и может отвечать за свои действия.

Суд вынесет решение 18 сентября, пишет ru.delfi.lt.

Бержинскас (1999 года рождения) обвиняется в том, что 6 октября прошлого года оставил под стеной здания в Вильнюсе на улице Ю. Бальчиконё, где находится офис международной компании Western Union, самодельную бомбу и написал на стене здания черной аэрозольной краской FK DIVISION, SIEGE и нарисовал свастику. Бомба не взорвалась.

Его задержали 15 октября в ходе спецоперации. У него дома доме было обнаружено уже готовое к взрыву нелегальное взрывчатое вещество и химические вещества, из которых можно изготовить самодельное взрывное устройство большой мощности.

Во время обысков также было найдено самодельное оружие, пригодное для стрельбы, ультраправая экстремистская и националистская литература и символика. По данным правоохранительных органов, Гедиминас Бержинскас причисляет себя к ультраправой экстремистской группировке Feuerkrieg Division.

Руководил группировкой несовершеннолетний школьник из маленького эстонского городка. Об этом случае подробная статья была опубликована в еженедельнике Eesti Ekspress в апреле.

Все управление FKD происходило онлайн, поэтому ”Командиру” (под этим именем выступал молодой человек из Эстонии) было легко скрывать свою личность. Из переписок можно заключить, что лишь отдельные члены группировки были старше 20 лет. Большинству, скорее всего, было меньше, а некоторые и вовсе не достигли совершеннолетия. Охват был масштабен: США, Великобритания, Канада, Германия, Литва, Польша, Хорватия, Нидерланды, Латвия, Эстония и некоторые другие страны.

Большая часть онлайн-общения — это просто фантазии, но не все ак безобидно. Например, участники обменивались руководствами по изготовлению взрывных устройств или советами по модификации и приобретению оружия.

"Командир" общался и с литовцем под ником "Eksd", по всей видимости, это и есть Бержинскас, которого сейчас судят в Вильнюсе. В частности, они обсуждали возможный теракт в отношении евреев.