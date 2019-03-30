Член правления EKRE: вопрос русской школы разногласий у партий не вызывает

Член правления EKRE Хенн Пыллуаас сообщил, что вопрос русской школы разногласий у партий не вызвал,передает rus.err.ee.

"Мы никогда не считали, что перевести все русское образование на эстонский язык обучения возможно за один день, как предлагала Партия реформ. Я уверен, что это было не что иное, как предвыборный лозунг. У нас не хватает учителей, так что это будет длительный процесс", — подчеркнул Пыллуаас.

Камни преткновения у партий все же остались, в частности, закон о сожительстве.