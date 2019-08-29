Член правления "Ээсти 200": Хельме, Сеэдер, Ратас — идите в п…!

Член правления молодежного крыла "Ээсти 200" Марек Карм критикует правительственную коалицию и планируемую пенсионную реформу на страницах Eesti Päevaleht.
Карм пишет, что чем больше он вникает в суть пенсионной реформы, тем ужасней она ему кажется: "Ощущение будто на будущее молодежи в Эстонии смачно наплевали. Эти эмоции возникли у меня при мыслях о "пенсионной реформе" — плане, который заставит меня и моих сверстников нещадно расплачиваться за глупости, совершенные предыдущим поколением".
Он приводит данные опросам, согласно которым большинство людей собирается потратить освободившиеся деньги со второй ступени на каждодневные необдуманные покупки: путевки в теплые края, новую технику, выпивку и так далее.
"Все это закинут в корзину и на кассе оплатят пенсионными накоплениями. Самое невероятное в этом, что в конце концов этот счет придется оплачивать моему поколению", — уверен Карм.
По его мнению, если пенсионная реформа состоится, то молодежь пожнет ее самые плохие плоды в далеком будущем: "Популистам 30 лет кажется неимоверно далеким сроком — они же ведь не хотят думать дальше четырехлетнего цикла выборов".
Возможность предоставить людям самим инвестировать деньги не радует молодого человека — финансовый мир не компьютерная игра, сделав ошибку и потеряв деньги, вторых шансов не дается. При этом молодежь должна учитывать, что у них на второй пенсионной ступени еще не накопилась большая сумма денег, поэтому вложить ее куда-то и надеяться на больший прирост, чем в пенсионном фонде — не вариант.
Карм рассуждает, что в результате реформы бедные люди рискуют стать еще беднее, когда инкассо фирмы и коллекторы доберутся до их пенсионных накоплений для погашения неоплаченных быстрых кредитов. А люди, которые не захотят копить на пенсию по каким-либо причинам, в будущем будут жить на гроши и получать прожиточное пособие — которое будут оплачивать сегодняшняя и будущая молодежь, а тут уже и до повышения социального налога недалеко.
Кроме того, такой расклад грозит создать ситуацию, когда неравенство будет на наивысшем уровне в истории Эстонии, уверен он.
"В заключение хочу сказать, что жить за счет будущего — полная глупость. Неужели мы действительно хотим своим детям и внукам оставить в наследство высокие налоги, неравенство, кривую пенсионную систему, и потом радостно жить у них на шее?" — вопрошает Карм.
"Я не собираюсь в будущем платить пенсию Хельме, Ратасу, Сеэдеру и всей этой компании, которая сейчас воплощают в жизнь эту абсурдную реформу. Извините, но если вы самолично потратите накопленные на старость деньги, то какое право вы имеете, чтобы в будущем перекладывать на молодежь обязанность оплачивать ваш праздник потребления? Хоть сколько-то достоинства еще можно иметь!", — возмущается молодой политик.
"Хельме, Сеэдер, Ратас, возможно, для народа Эстонии было бы лучше, если бы вы уже сейчас и быстрее пошли в п…? Конечно же, я имею в виду ПЕНСИЮ", — пишет Карм.
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