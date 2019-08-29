Член правления "Ээсти 200": Хельме, Сеэдер, Ратас — идите в п…!

Карм пишет, что чем больше он вникает в суть пенсионной реформы, тем ужасней она ему кажется: "Ощущение будто на будущее молодежи в Эстонии смачно наплевали. Эти эмоции возникли у меня при мыслях о "пенсионной реформе" — плане, который заставит меня и моих сверстников нещадно расплачиваться за глупости, совершенные предыдущим поколением".

Он приводит данные опросам, согласно которым большинство людей собирается потратить освободившиеся деньги со второй ступени на каждодневные необдуманные покупки: путевки в теплые края, новую технику, выпивку и так далее.

"Все это закинут в корзину и на кассе оплатят пенсионными накоплениями. Самое невероятное в этом, что в конце концов этот счет придется оплачивать моему поколению", — уверен Карм.

По его мнению, если пенсионная реформа состоится, то молодежь пожнет ее самые плохие плоды в далеком будущем: "Популистам 30 лет кажется неимоверно далеким сроком — они же ведь не хотят думать дальше четырехлетнего цикла выборов".

Возможность предоставить людям самим инвестировать деньги не радует молодого человека — финансовый мир не компьютерная игра, сделав ошибку и потеряв деньги, вторых шансов не дается. При этом молодежь должна учитывать, что у них на второй пенсионной ступени еще не накопилась большая сумма денег, поэтому вложить ее куда-то и надеяться на больший прирост, чем в пенсионном фонде — не вариант.