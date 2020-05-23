23.05.2020, 10:30

Член горсобрания Кальюлайд запутался в числах: инвестиции в таллиннские дороги растут

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Андре Ханимяги
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Андре Ханимяги (справа) и два бывших мэра Таллинна - Таави Аас (слева) и Юри Ратас
Андре Ханимяги (справа) и два бывших мэра Таллинна - Таави Аас (слева) и Юри РатасFoto: Taavi Sepp

Член Таллиннского городского собрания и бывший районный старейшина Раймонд Кальюлайд отмечает в своей статье от 19 мая в газете Eesti Päevaleht, что инвестиции в таллиннские дороги недостаточны и приходит к выводу, что жители столицы недовольны состоянием дорог. Старейшина района Хааберсти, центрист Андре Ханимяги отвечает своему оппоненту из социал-демократической партии.

Я высоко ценю политическую и пиар-способность автора составить несоответствующее действительности впечатление практически в любой сфере, однако якобы простые и логичные выводы по каждой увидевшей свет публикации, к сожалению, не означают то, что эти выводы правильны. Удовлетворенность горожан городскими дорогами с каждым годом растет, также как растут и инвестиции в содержание дорог.

Суммы растут


До того, как углубиться в цифры, хочу подчеркнуть стремящемуся в мэры Кальюлайду, что ни для одного города асфальт не должен быть важнее людей. Поэтому в бюджете города на 2020 год расходы на образование составляют 39,6%, на социальное обеспечение и здравоохранение — 10%, на культуру и спорт — 9,3%. Расходы на дороги и улицы также в приоритете — эта статья расходов составляет 9,4%. То, из каких сфер социал-демократ извлек бы деньги и направил бы их на дороги, может стать предметом долгой дискуссии, но заявления о том, что при росте бюджета суммы уменьшаются — неверны, в лучшем случае ошибочны.

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По сравнению с прошлым годом, предусмотренные для уборки дорог суммы выросли более, чем на два миллиона евро, то есть до 16,3 миллионов евро; выросли также и предназначенные на освещение улиц суммы. В статье говорится, что в 2016 году на благоустройство дорожных сооружений бюджетом были предусмотрены 8,1 млн евро, а в этом году — 8,5 млн евро. И хотя Кальюлайд оперирует уточненными данными бюджета 2016 года, согласно которым, на содержание дорог пошло 9,3 миллиона евро, такое сравнение корректно производить лишь в конце года. Проще говоря, автор сравнивает цифры так, как ему удобно, однако это некорректно.

Далее руководитель таллиннских социал-демократов утверждает, что в дороги и улицы инвестировано в прошлом году 58 млн евро, а в этом году — лишь 42 млн, ссылаясь на то, что большими инвестициями в дороги покупались голоса на выборах.

К сожалению, сложно понять, какими цифрами оперирует член горсобрания, говоря об инвестициях; но в случае инвестиций нужно разграничивать финансирование города, зарубежное финансирование и поддержку государства. Если в прошлом году город выделил на инвестиции примерно 25,5 млн евро, то в этом году — 28 миллионов. По сравнению с годом выборов, рост составил около трех миллионов евро.

Общий объем инвестиций уменьшился с 44 миллионов до 41 миллиона за счет снижения внешнего финансирования. Объем средств, запланированных для проектов с привлечением зарубежного финансирования, уменьшился по сравнению с прошлым годом на пять миллионов евро, поскольку крупные проекты дорожного строительства в какой-то момент завершились — к примеру, Рейди теэ, где недавно открылись прекрасные фонтаны.
Прошлый год, то есть год проведения выборов, не был, как утверждает автор ”в целом хорошим годом”. В 2018 году общий объем инвестиций составлял 48,9 миллионов евро, а в 2019 году — 44,7 миллионов. Исходя из этого, привязка выборов к инвестициям неуместна и вводит читателей в заблуждение.

Подводя итоги, расходы на содержание дорог и инвестиции в этом году составляют 73,7 млн евро. Это на два миллиона евро меньше, чем в прошлом году, однако причина не в том, что город экономит, а в постепенном снижении объема зарубежного финансирования, а также в завершении крупных проектов. Тех самых, которые автор считает передовыми — виадук Рокка-аль-Маре, улица Гонсиори, Рейди теэ. По стоимости все эти проекты превосходит ремонт Петербургского шоссе, который обошелся бы в 40 миллионов евро. Таким образом, можно предположить, что член горсобрания не поддержал бы ремонт этого участка шоссе.

Таллиннцы довольнее тартусцев


Инвестиции отражаются и в опросе уровня удовлетворенности таллиннцев, на который многократно ссылается автор. Кальюлайд озвучивает, что оценку ”очень доволен” дали магистралям 19%, а внутриквартальным дорогам — 11% жителей. Остальную часть айсберга автор статьи пытается тихо обойти, поскольку тогда карточный домик его аргументации полностью бы рассыпался.

А именно — согласно последнему исследованию удовлетворенности состоянием магистралей, оценки ”очень доволен” или ”скорее доволен” дали 80% респондентов, и лишь 2% были вообще недовольны. Тротуарами, в общей сложности, довольны 73%, а внутриквартальными дорогами — 59% ответивших. К слову, на ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров в этом году выделено на три миллиона евро больше, чем в минувшем году — в общей сложности восемь миллионов. Пыхья-Таллинн, которым ранее управлял Раймонд Кальюлайд, также совершил серьезный прыжок — в 2018 году — 110 000 евро, в 2020 году — 442 000 евро.

Ежегодный анализ удовлетворенности жителей Таллинна дает хороший материал для сравнения. Например, в 2016 году состоянием магистралей были ”очень довольны” или ”скорее довольны” 73% ответивших; внутриквартальными дорогами — 48% респондентов. В 2018 году эти показатели составляли 69% и 51% соответственно. Никогда ранее ответивших ”очень доволен” не было так много — 19% (2018 — 13%, 2016 — 12%).

Кальюлайд же считает это провалом и низкой амбициозностью, в то время как люди, сталкивавшиеся с опросами, знают, что отвечающий, скорее занимает нейтральную позицию, и не бросается из крайности в крайность. Поэтому рост количества ответивших ”очень доволен” людей в исследовании очень примечателен. Я надеюсь, что случае, если Кальюлайд когда-либо займет пост мэра какого-либо города, позитивный рост и хорошая работа вице-мэра, который заведует соответствующей сферой, будет отмечена благодарностью, а не указанием на дверь. В противном случае в городской управе, которую возглавит Раймонд Кальюлайд, воцарятся лень, отсутствие компетенции и неспособность сделать хоть что-то.

Кстати, для сравнения я посмотрел и исследование удовлетворенности жителей города Тарту. Можно сравнить 2018 год, когда магистралям в Тарту оценку ”очень доволен” или ”скорее доволен” дали 59% респондентов — в то время в Таллинне их было 69%.

Внутриквартальными дорогами были довольны 45% тартусцев, а среди таллиннцев таких было 50%. Я не призываю всех переезжать в Таллинн, однако у тартуских социал-демократов появилась отличная возможность поразмыслить над тем, как наладить в Тарту хотя бы такой же хороший уровень руководства, как в столице.

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