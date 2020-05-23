Член горсобрания Кальюлайд запутался в числах: инвестиции в таллиннские дороги растут

Я высоко ценю политическую и пиар-способность автора составить несоответствующее действительности впечатление практически в любой сфере, однако якобы простые и логичные выводы по каждой увидевшей свет публикации, к сожалению, не означают то, что эти выводы правильны. Удовлетворенность горожан городскими дорогами с каждым годом растет, также как растут и инвестиции в содержание дорог.

Суммы растут



До того, как углубиться в цифры, хочу подчеркнуть стремящемуся в мэры Кальюлайду, что ни для одного города асфальт не должен быть важнее людей. Поэтому в бюджете города на 2020 год расходы на образование составляют 39,6%, на социальное обеспечение и здравоохранение — 10%, на культуру и спорт — 9,3%. Расходы на дороги и улицы также в приоритете — эта статья расходов составляет 9,4%. То, из каких сфер социал-демократ извлек бы деньги и направил бы их на дороги, может стать предметом долгой дискуссии, но заявления о том, что при росте бюджета суммы уменьшаются — неверны, в лучшем случае ошибочны.

По сравнению с прошлым годом, предусмотренные для уборки дорог суммы выросли более, чем на два миллиона евро, то есть до 16,3 миллионов евро; выросли также и предназначенные на освещение улиц суммы. В статье говорится, что в 2016 году на благоустройство дорожных сооружений бюджетом были предусмотрены 8,1 млн евро, а в этом году — 8,5 млн евро. И хотя Кальюлайд оперирует уточненными данными бюджета 2016 года, согласно которым, на содержание дорог пошло 9,3 миллиона евро, такое сравнение корректно производить лишь в конце года. Проще говоря, автор сравнивает цифры так, как ему удобно, однако это некорректно.

Далее руководитель таллиннских социал-демократов утверждает, что в дороги и улицы инвестировано в прошлом году 58 млн евро, а в этом году — лишь 42 млн, ссылаясь на то, что большими инвестициями в дороги покупались голоса на выборах.

К сожалению, сложно понять, какими цифрами оперирует член горсобрания, говоря об инвестициях; но в случае инвестиций нужно разграничивать финансирование города, зарубежное финансирование и поддержку государства. Если в прошлом году город выделил на инвестиции примерно 25,5 млн евро, то в этом году — 28 миллионов. По сравнению с годом выборов, рост составил около трех миллионов евро.