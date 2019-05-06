Член EKRE Урмас "300 тысяч паразитирующих тибл" Рейтельманн войдет в совет ERR

Как передал портал новостей ERR, представителем EKRE в совете концерна до утверждения новых членов является Мартин Хельме, который покинет этот пост в связи с назначением министром.

В совет, высший руководящий орган государственной теле-радиовещательной корпорации, входя представители всех фракций эстонского парламента.

Урмас Рейтельманн, ранее являвшийся пресс-атташе ополчения Кайтселийт, известен тем, что разместил в социальной сети оскорбительный по отношению к некоренным жителям Эстонии пост, в котором он назвал их "паразитирующими тиблами". Теперь он станет членом общественно-политического органа, контролирующего работу журналистов, в том числе и русскоязычного канала ETV+.

Возможное влияние Рейтельманна на решения совета ERR может быть сбалансировано присутствием в нем Евгения Осиновского в качестве представителя Социал-демократической партии.