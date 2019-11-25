Член EKRE Рейтельманн нецензурно выразил радость по поводу увольнения канцлера Леметти

"Словами киноклассика: Yippikaiyee, motherfucker", — написал в социальной сети Рейтельманн. Это восклицание, как известно, из фильма "Крепкий орешек", где его произносит герой Брюса Уиллиса, когда убивает противника.

Рейтельманн не уточняет, что он имеет в виду, но можно подумать, что, вероятно, он видит увольнение канцлера как своеобразную смерть, может быть, даже начало конца "глубинного государства".

На пике миграционного кризиса в 2015 году тогда занимавшийся организацией связей с общественностью Кайтселийта Рейтельманн высказался в социальной сети и сообщил, что в Европу прибывают не беженцы, а "грязь" и "человеческий мусор".

"В Эстонии паразитируют 300 000 тибл, которые здесь не адаптировались, как можно сделать людьми эти миллионы рвущихся сюда ленивых тараканов?" — спрашивал сегодняшний депутат Рийгикогу в опубликованном тогда в Facebook комментарии, за который пришлось расплачиваться как Кайтселийту, так и членам правительства.