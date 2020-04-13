Член EKRE пожертвовала Центристской партии 50 000 евро
Возглавляющая правительственную коалицию Центристская партия среди действующих в Эстонии политических сил в первом квартале получила больше всего пожертвований от частных лиц - в общей сложности ей было перечислено 108 705 евро, пишет RusERR.
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