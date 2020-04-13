Член EKRE пожертвовала Центристской партии 50 000 евро

Наиболее крупное пожертвование — 50 000 евро — Центристской партии сделала в первом квартале предпринимательница Яна-Хелен Юхасте (34), которая, по данным Коммерческого регистра, сама состоит в рядах EKRE.

Из активных политиков больше всего пожертвовал лидер тартуского округа центристов, бизнесмен Яан Тоотс — 5500 евро. Лидер партии, премьер-министр Юри Ратас пожертвовал 740 евро.

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