Читательница: меня направили к семейному, а я недавно общалась с китайцами. Может, у меня коронавирус?

"Где в Эстонии можно пройти тест на коронавирус? В инфекционной больнице меня отправили к семейному, номерок которого через месяц (во что с трудом верится — Rus.Delfi). Это вообще как? При том, что у меня выявлена атипичная пневмония, и я общалась с китайцами до этого. И никакой реакции! По мнению нашего здравоохранения, надо умолять сделать анализ на коронавирус и ждать месяц? Сколько людей может заразиться и умереть из-за такого халатного отношения!" — возмущается читательница RusDelfi.

Как заверил Департамент здоровья, с 31-го января в эстонской лаборатории можно самостоятельно выявить вирус 2019-nCoV (или коронавирус). "Пробу берут у пациента, который в течении последних двух недель прибыл из Китая, особенно из провинции Ухай", — сказала Ирина Донченко, советник отдела инфекционных заболеваний и эпидемий.

На дополнительный вопрос, стоит ли обращаться с подозрениями на коронавирус в Департамент здоровья, пресс-служба ответила — нет. "Если у человека есть подозрения на вирус — температура 38°C, кашель, сложно дышать, — и до появления этих симптомов он путешествовал в Китай, провинцию Ухай или контактировал с зараженными, тогда нужно обратиться к любому медицинскому работнику, который может взять анализы. Департамент здоровья не берет пробы на месте".

В мире зарегистрировано 14 564 случаев заражения коронавирусом, из них 17 — медперсонал. По последним данным, погибло 305 человек. Один человек умер на Филиппинах, все остальные в Китае (294 — в провинции Ухай)