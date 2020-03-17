Читательница: коронавирус в Эстонии распространяется стремительно, потому что часть людей плюет на запрет

К настоящему моменту ясно, что инфекция, очевидно, может распространяться и в конце инкубационного периода. Ничего не исключено. Самый надежный способ был бы, если бы люди оставались дома. Делают ли так? Несколько коллег даже открыто запостили в социальной сети фотографии, где они наслаждаются выходными. И не в уединенном лесу, а в многолюдных местах. Например, один на Штромке, на фотографии видно, что на пешеходной дорожке только чуть в стороне от него мать с коляской и еще много людей.
У одного хорошего друга вчера был день рождения в Таллинне в одном пабе. Отменил ли он? Нет. Народу пришло, очевидно, меньше, но как минимум пять человек. А на странице одной одноклассницы я видела фотографию, где она позировала в родительском доме с матерью и рассказывала, как они в воскресенье делают блинчики. Это было бы здорово в обычное воскресенье, но ее матери тоже больше 60 лет, то есть она в группе риска.
Недавно я также разговаривала с одним другом, у которого, насколько он знает, не было никаких контактов с зараженными, он сегодня (в воскресенье — ред.) ходил в торговый центр Kristiine. Он описал, что там был обычный выходной день, клиентов очень много. Те места общепита, которые открыты, там хватало едоков. В продуктовом магазине были длинные очереди, и вообще было непонятно, чтобы сегодняшний день как-то отличался от других. Были люди, в руках у которых пакеты какого-то магазина техники — лучшее время купить новую кофеварку или блендер. Были также молодежные компании, которые, так сказать, тусовались.
Во всей этой ситуации и вызывает беспокойство, что правительство может слать пресс-сообщения и увещевать, но все начинается с самого человека. Мы не можем повесить на каждого человека, который должен быть на карантине, устройство слежения, немножко могло бы начинаться и с собственной головы и совести.
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