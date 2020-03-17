Читательница: коронавирус в Эстонии распространяется стремительно, потому что часть людей плюет на запрет

Кто из нас не думал о коронавирусе, мол, что он мне вообще сделает, чужая проблема. Особенно в начальный период распространения. Тогда отсюда казалось даже странным, как он в Китае так широко распространяется. Но это же Китай, далеко, какое наше дело…

Теперь вирус у нас дома. В середине этой (прошлой — ред.) недели я услышала на работе ошеломляющее известие, что один из коллег заболел. У нас большая фирма, которая находится в столице. Этот человек также ездил на Сааремаа во время волейбольных матчей, его семья тоже там. Разумеется, он не боялся вируса и остался дома тогда, когда температура поднялась очень высоко.

Нам приказали работать из дома, что единственно разумно. В то же время нет жесткого указания, что вообще нельзя выходить из дома. Большая фирма, кто вообще контактировал с этим коллегой и прочее. Посоветовали подумать, контактировали ли близко с этим человеком, тогда остаться дома.

Я не припоминаю, чтобы напрямую контактировала с ним, но все-таки остаюсь 14 дней дома. Лучше бояться, чем сожалеть. Больше всего меня пугает то, что непреднамеренно заразила бы и других. Я 30-летняя женщина, в общем с крепким здоровьем. Не помню, когда в последний раз брала больничный. Я бы переболела этим вирусом и выздоровела. Но я должна думать и о других. Например, мои собственным родителям уже 60 лет, не говоря о бабушках и дедушках. Я постоянно общаюсь с ними по телефону и уговариваю оставаться дома. Также помогла организовать, чтобы запасы продуктов были обеспечены. Сегодня все можно сделать по электронным каналам и по телефону.