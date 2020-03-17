17.03.2020, 14:10

Читательница: коронавирус в Эстонии распространяется стремительно, потому что часть людей плюет на запрет

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Inimesed liikvel 15.03.2020
Foto: Andres Putting

Я уже пятый день сижу дома, но то, что слышу от окружающих, беспокоит. Рост количества зараженных коронавирусом многих людей нисколько не заботит.

Кто из нас не думал о коронавирусе, мол, что он мне вообще сделает, чужая проблема. Особенно в начальный период распространения. Тогда отсюда казалось даже странным, как он в Китае так широко распространяется. Но это же Китай, далеко, какое наше дело…

Теперь вирус у нас дома. В середине этой (прошлой — ред.) недели я услышала на работе ошеломляющее известие, что один из коллег заболел. У нас большая фирма, которая находится в столице. Этот человек также ездил на Сааремаа во время волейбольных матчей, его семья тоже там. Разумеется, он не боялся вируса и остался дома тогда, когда температура поднялась очень высоко.

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Нам приказали работать из дома, что единственно разумно. В то же время нет жесткого указания, что вообще нельзя выходить из дома. Большая фирма, кто вообще контактировал с этим коллегой и прочее. Посоветовали подумать, контактировали ли близко с этим человеком, тогда остаться дома.

Я не припоминаю, чтобы напрямую контактировала с ним, но все-таки остаюсь 14 дней дома. Лучше бояться, чем сожалеть. Больше всего меня пугает то, что непреднамеренно заразила бы и других. Я 30-летняя женщина, в общем с крепким здоровьем. Не помню, когда в последний раз брала больничный. Я бы переболела этим вирусом и выздоровела. Но я должна думать и о других. Например, мои собственным родителям уже 60 лет, не говоря о бабушках и дедушках. Я постоянно общаюсь с ними по телефону и уговариваю оставаться дома. Также помогла организовать, чтобы запасы продуктов были обеспечены. Сегодня все можно сделать по электронным каналам и по телефону.

К настоящему моменту ясно, что инфекция, очевидно, может распространяться и в конце инкубационного периода. Ничего не исключено. Самый надежный способ был бы, если бы люди оставались дома. Делают ли так? Несколько коллег даже открыто запостили в социальной сети фотографии, где они наслаждаются выходными. И не в уединенном лесу, а в многолюдных местах. Например, один на Штромке, на фотографии видно, что на пешеходной дорожке только чуть в стороне от него мать с коляской и еще много людей.

У одного хорошего друга вчера был день рождения в Таллинне в одном пабе. Отменил ли он? Нет. Народу пришло, очевидно, меньше, но как минимум пять человек. А на странице одной одноклассницы я видела фотографию, где она позировала в родительском доме с матерью и рассказывала, как они в воскресенье делают блинчики. Это было бы здорово в обычное воскресенье, но ее матери тоже больше 60 лет, то есть она в группе риска.

Недавно я также разговаривала с одним другом, у которого, насколько он знает, не было никаких контактов с зараженными, он сегодня (в воскресенье — ред.) ходил в торговый центр Kristiine. Он описал, что там был обычный выходной день, клиентов очень много. Те места общепита, которые открыты, там хватало едоков. В продуктовом магазине были длинные очереди, и вообще было непонятно, чтобы сегодняшний день как-то отличался от других. Были люди, в руках у которых пакеты какого-то магазина техники — лучшее время купить новую кофеварку или блендер. Были также молодежные компании, которые, так сказать, тусовались.

Во всей этой ситуации и вызывает беспокойство, что правительство может слать пресс-сообщения и увещевать, но все начинается с самого человека. Мы не можем повесить на каждого человека, который должен быть на карантине, устройство слежения, немножко могло бы начинаться и с собственной головы и совести.

К сожалению, кажется, что по крайней мере сейчас государственные рекомендации игнорируют. Я надеюсь, что вдобавок к закрытию ночных клубов и спортивных центров вскоре последует и указание, чтобы действительно остались открытыми только аптеки и продуктовые магазины. Этого достаточно. Стоит также напомнить, что пик заражения еще вовсе не наступил. Отпуская своих детей в многолюдные места, тоже рискуют слишком многим. Чрезвычайное положение — это не громкий лозунг, а его нужно воспринимать всерьез.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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