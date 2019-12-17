Читатели RusDelfi считают, что Март Хельме сморозил глупость. И уже не первую

Как показал опрос, одобряют высказывания Хельме только 14% наших читателей.
Считают сказанное Хельме глупостью, но относятся к ней несколько снисходительно (это его личное мнение) 12% участников опроса.
Подавляющее большинство - 68% проголосовавших - более жестко осуждают сказанное Хельме: "Он сказал глупость. И уже не первую".
Еще 6% читателей сообщили, что не интересуются политикой.
Всего в опросе приняли участие 3422 человека.
Напомним, что вчера министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.
Хельме вспомнил слова Владимира Ленина о ”каждой кухарке, которая может управлять государством”. ”Теперь мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром, и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства”, — заявил он.
Оппозиция инициировала во вторник вынесение Хельме вотума недоверия.
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