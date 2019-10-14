14.10.2019, 11:30
Читатели RusDelfi не верят в то, что климат меняется под воздействием человека(4)
Согласно опросу RusDelfi, более половины читателей портала не верят, что причина глобального потепления — деятельность человека.
Согласно опросу RusDelfi, более половины читателей портала не верят, что причина глобального потепления — деятельность человека.
Всего ответило 800 человек. Примерно треть верит в глобальное потепление. 13% считают, что климат вовсе не меняется. Самый популярный ответ: "климат изменился, но не под воздействием человека". Так думают 56%. Грете Тунберг это бы сильно не понравилось.
Радует, что только 2% респондентов не задумываются о проблеме.
Результаты опроса:
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