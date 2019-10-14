Читатели RusDelfi не верят в то, что климат меняется под воздействием человека

Всего ответило 800 человек. Примерно треть верит в глобальное потепление. 13% считают, что климат вовсе не меняется. Самый популярный ответ: "климат изменился, но не под воздействием человека". Так думают 56%. Грете Тунберг это бы сильно не понравилось.

Радует, что только 2% респондентов не задумываются о проблеме.

Результаты опроса: