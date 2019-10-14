14.10.2019, 11:30
Читатели RusDelfi не верят в то, что климат меняется под воздействием человека(80)
Согласно опросу RusDelfi, более половины читателей портала не верят, что причина глобального потепления — деятельность человека.
Согласно опросу RusDelfi, более половины читателей портала не верят, что причина глобального потепления — деятельность человека.
Всего ответило 800 человек. Примерно треть верит в глобальное потепление. 13% считают, что климат вовсе не меняется. Самый популярный ответ: "климат изменился, но не под воздействием человека". Так думают 56%. Грете Тунберг это бы сильно не понравилось.
Радует, что только 2% респондентов не задумываются о проблеме.
Результаты опроса:
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Как отпугнуть агрессивную собаку: это может спасти вам жизнь
Отдыхавший на курорте мужчина искупался в море и умер через день
Почему вопрос смертной казни вернулся в повестку
Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима для рака