14.10.2019, 11:30

Читатели RusDelfi не верят в то, что климат меняется под воздействием человека

 (80)
rus.delfi.ee
EST 9
Greta Thunberg
Greta Thunberg Foto: ZUMAPRESS/Scanpix

Согласно опросу RusDelfi, более половины читателей портала не верят, что причина глобального потепления — деятельность человека.

Всего ответило 800 человек. Примерно треть верит в глобальное потепление. 13% считают, что климат вовсе не меняется. Самый популярный ответ: "климат изменился, но не под воздействием человека". Так думают 56%. Грете Тунберг это бы сильно не понравилось.

Радует, что только 2% респондентов не задумываются о проблеме.

Результаты опроса:

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