Читатели RusDelfi: Эхитаяте теэ из-за отсутствия урн превращается в мусорную свалку

"Пару лет назад отремонтировали Эхитаяте теэ. Тротуар для пешеходов расширили, построили велодорожки. Вдоль тротуара поставили скамейки, но рядом с ними до сих пор нет урн. Люди постоянно мусорят. Куда мы только не обращались. В горуправе нам указали, что мусорки есть на автобусных остановках. Но разве курильщик будет идти 300 метров с окурком? Где вы это видели? Он его выбросит.

Раз наша президент так любит собирать окурки, пусть приедет к нам в Ыйсмяэ и уберет на Эхитаяте теэ. Звонили в управу Хааберсти. Там сказали, что город не дает денег на мусорки. Место превращается в мусорную свалку. Недавно там на дороге разбили бутылки. После звонка они отправили на место машину и дворника, который это убирал. Почему в Мустамяэ красиво и порядок, а у нас так? Вон, пруд тоже весь зарос".

Правление КТ Õismäe tee 195

Комментарий старейшины Хааберсти

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что управа района поддерживает идею о том, что на Эхитаяте теэ надо установить дополнительные урны. По всей видимости, это произойдет предстоящей весной, когда по всему району установят еще несколько десятков урн.

”К сожалению, следует признать, что дополнительные урны не станут той волшебной палочкой против мелкого мусора и в особенности окурков. Даже в случае, если расстояния между урнами будут минимальными, как, например, в районе того же Ыйсмяэского пруда. Возле мусорок всегда можно увидеть большое количество окурков, то есть наряду с дополнительными урнами необходимо изменить мировоззрение людей, и город уже пытался это сделать в ходе кампании (у колодезных люков рисовали маркировку "Море начинается здесь")”, — пояснил Ханимяги.

”Что касается пруда Вяйке-Ыйсмяэ и его окрестностей, то уборка там производится каждый рабочий день. Недавно по заказу районной управы там была произведена вырубка высохших деревьев. На настоящий момент разрабатывается проект территории пруда Вяйке-Ыйсмяэ, после чего она будет реконструирована и станет еще красивее”.

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