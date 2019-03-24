Читатель жалуется на "террор" со стороны Свидетелей Иеговы. Можно ли вызвать полицию?

Женщина жалуется, что Свидетели Иеговы ходят в их дом "как на работу" чуть ли не каждый день, и просьбы больше не беспокоить жильцов квартиры не помогают. По ее словам, она уже больше не может это терпеть и задается вопросом — есть ли какая-то управа на таких назойливых незваных гостей?

Delfi обратился в полицию с вопросом, имеют ли Свидетели Иеговы право проникать в жилые многоквартирные дома и беспокоить жильцов, и могут ли жильцы, в свою очередь, вызвать полицию при их появлении, особенно если подобное происходит часто?

Отвечает руководитель участковых полицейских Ида-Таллиннской группы Ида-Харьюского отделения полиции Маргарита Ингель:

Сейчас подъезды практически всех домов запираются, и в подъезд можно попасть лишь со своим ключом, или позвонив по домофону. Когда вам звонит в домофон чужой человек и предлагает вам беседу, продает товар, рекламирует что-то либо предлагает какую-то услугу, то такое действие само по себе не является нарушением общественного порядка.

Если вы не заинтересованы в беседе или товаре, то ответьте вежливым, но твердым отказом. Важно, что ни в коем случае не стоит открывать дверь незнакомому человеку, встречу с которым вы не ждете и который не является представителем какой-либо государственной или городской организации, выполняющим свои служебные обязанности. В случае, если вам звонит человек и представляется полицейским, представителем спасательного департамента и т. д., человек может доказать свою принадлежность организации служебным удостоверением.