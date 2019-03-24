24.03.2019, 16:01

Читатель жалуется на "террор" со стороны Свидетелей Иеговы. Можно ли вызвать полицию?

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Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
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Jehoova tunnistajad
Jehoova tunnistajadFoto: Andres Putting

Delfi позвонила читательница из Йыхви и пожаловалась на то, что к ним в дом постоянно ходят Свидетели Иеговы. По ее словам, на собрании квартирного товарищества жильцы договорились не пускать иеговистов в дом, но они все равно попадают внутрь и ходят от квартиры к квартире.

Женщина жалуется, что Свидетели Иеговы ходят в их дом "как на работу" чуть ли не каждый день, и просьбы больше не беспокоить жильцов квартиры не помогают. По ее словам, она уже больше не может это терпеть и задается вопросом — есть ли какая-то управа на таких назойливых незваных гостей?

Delfi обратился в полицию с вопросом, имеют ли Свидетели Иеговы право проникать в жилые многоквартирные дома и беспокоить жильцов, и могут ли жильцы, в свою очередь, вызвать полицию при их появлении, особенно если подобное происходит часто?

Отвечает руководитель участковых полицейских Ида-Таллиннской группы Ида-Харьюского отделения полиции Маргарита Ингель:

Сейчас подъезды практически всех домов запираются, и в подъезд можно попасть лишь со своим ключом, или позвонив по домофону. Когда вам звонит в домофон чужой человек и предлагает вам беседу, продает товар, рекламирует что-то либо предлагает какую-то услугу, то такое действие само по себе не является нарушением общественного порядка.

Если вы не заинтересованы в беседе или товаре, то ответьте вежливым, но твердым отказом. Важно, что ни в коем случае не стоит открывать дверь незнакомому человеку, встречу с которым вы не ждете и который не является представителем какой-либо государственной или городской организации, выполняющим свои служебные обязанности. В случае, если вам звонит человек и представляется полицейским, представителем спасательного департамента и т. д., человек может доказать свою принадлежность организации служебным удостоверением.

Иногда люди открывают подъезд по первому звонку, даже не спросив, кто желает зайти. Такой возможностью могут воспользоваться воры и злоумышленники. В последнее время в Таллинне были случаи краж из жилых помещений, когда воры проникали в незапертые дверь квартиры, поэтому двери в подъезде, на этаже и в квартире должны всегда закрываться на ключ.

Важно помнить, что подъезд жилого дома не является общественного места и чужой человек должен покинуть помещение по первому требованию жильца дома. Если же в подъезд зашел чужой человек, предлагает что-то, не уходит по требованию жильца дома, к тому же, например, держит дверь рукой или ногой или пытается войти силой, то в таком случае следует позвонить на номер 112.

Таким образом, если Свидетели Иеговы или другие незнакомцы просто звонят без нарушения, то оснований для вызова полиции нет. Если же они не покидают подъезд — основания для вызова имеются.

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