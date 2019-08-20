Читатель возмущен: "Как можно вывешивать государственный флаг, который грязнее половой тряпки?!"

Речь шла о флагштоке, расположенном перед домом по адресу бульвар Рявала, 5.

"Флаг настолько грязный, особенно белая его часть, что даже у уборщицы половая тряпка будет чище. Вывешивать флаг в таком виде — это позорить нашу страну", — считает Ирина.

Мы съездили на место, указанное нашей читательницей. Создалось впечатление, что она несколько сгустила краски, хотя, конечно, белая полоска полотнища заметно потемнела.

Но для того, чтобы читатели обращались в следующий раз с подобным вопросом не в редакцию, а в компетентную инстанцию, мы решили выяснить, кто конкретно занимается контролем за тем, чтобы вывешенные на зданиях и флагштоках государственные флаги не были похожи на тряпки, чтобы они были чистыми и не рваными?

Как отметил советник по символике Государственной канцелярии Герт Уйбоаэд, право использовать эстонский государственный флаг есть у каждого. Минимальные требования по использованию флага устанавливает Закон об эстонском флаге.

Часть первая статьи 9 упомянутого закона говорит о том, что вывешиваемый флаг должен быть чистым и целым. Это означает, что ответственность за то, чтобы поднятый флаг имел надлежащий вид, лежит на том, кто флаг водружает.