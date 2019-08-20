20.08.2019, 08:30

Читатель возмущен: "Как можно вывешивать государственный флаг, который грязнее половой тряпки?!"

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rus.delfi.ee
EST 24
Читатель возмущен: "Как можно вывешивать государственный флаг, который грязнее половой тряпки?!"
Ekspress Meedia

Некоторое время назад в RusDelfi обратилась читательница Ирина из Кохтла-Ярве, которая была возмущена тем, в каком состоянии находится государственный флаг Эстонии, развевающийся на одной из площадок в самом центре столицы.

Речь шла о флагштоке, расположенном перед домом по адресу бульвар Рявала, 5.

"Флаг настолько грязный, особенно белая его часть, что даже у уборщицы половая тряпка будет чище. Вывешивать флаг в таком виде — это позорить нашу страну", — считает Ирина.

Мы съездили на место, указанное нашей читательницей. Создалось впечатление, что она несколько сгустила краски, хотя, конечно, белая полоска полотнища заметно потемнела.

Но для того, чтобы читатели обращались в следующий раз с подобным вопросом не в редакцию, а в компетентную инстанцию, мы решили выяснить, кто конкретно занимается контролем за тем, чтобы вывешенные на зданиях и флагштоках государственные флаги не были похожи на тряпки, чтобы они были чистыми и не рваными?

Как отметил советник по символике Государственной канцелярии Герт Уйбоаэд, право использовать эстонский государственный флаг есть у каждого. Минимальные требования по использованию флага устанавливает Закон об эстонском флаге.

Часть первая статьи 9 упомянутого закона говорит о том, что вывешиваемый флаг должен быть чистым и целым. Это означает, что ответственность за то, чтобы поднятый флаг имел надлежащий вид, лежит на том, кто флаг водружает.

"Если тот, кто вывешивает флаг, этой правовой норме не следует, то любой из нас — частные лица, государственные учреждения или учреждения местного самоуправления могут обратить внимание владельца флага на недостатки. Законодательство предусматривает возможность наказания (денежный штраф или арест) для тех, кто нарушает порядок использования государственного флага. В таком случае производство по правонарушению ведет Департамент полиции и погранохраны.

Корректный эстонский флаг должен отвечать установленным в законе размерам, все три цвета быть яркими и отвечать эталонному изображению, полотнище быть целым. Это означает, что цвета вывешиваемого флага не могут быть выцветшими или грязными, а полотнище истрепанным", — пояснил Уйбоаэд.

Таким образом, на замеченные нарушения в использовании данного государственного символа нужно указывать его собственнику или извещать полицию. Насколько часто это делают наши сограждане? Как выясняется, у жителей Эстонии состояние государственных флагов особых нареканий (по меньшей мере в последнее время) не вызывает.

"Согласно данным с начала 2018 года до середины августа, проступков по статье 245 Пенитенциарного кодекса зарегистрировано не было" — сообщила RusDelfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.

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