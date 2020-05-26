Читатель волнуется: не опасно ли для здоровья людей сейчас снова проводить полицейские рейды "Дуют все"?

После участия в полицейском рейде Кармен не находит себе места. Ей пришлось дуть в алкометр два раза с расстояния в 3-4 см, пока полицейский стоял в радиусе полтора места. Когда она вдохнула воздух, чтобы дунуть в алкометр, то поняла, что вдохнула все те частицы, которые предыдущие участнике рейда оставили на устройстве.

Все это заставило ее задуматься: действительно ли эти рейды безопасные? Почему полицейских находится на расстояние в полметра, когда в общественных местах с другими людьми надо соблюдать дистанцию в два метра? И самое главное — каким образом гарантируется то, что люди не заразятся коронавирусом при использовании алкометра?

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валтер Пярн сообщил Delfi, что решение возобновить рейды "Дуют все" было принято исходил из оценки Департамента здоровья касательно того, что опасность распространения коронавируса в Эстонии низкая.

Во время проверки уровня опьянения PPA придерживается рекомендаций Департамента здоровья, чтобы сохранять риск заражения минимальным, полицейские носят средства личной защиты, а использование алкометра — бесконтактное, говорит Пярн.

Департамент здоровья выдал следующие рекомендации: средства личной защиты нужно менять каждые 10-15 минут; в алкометры нужно дуть бесконтактно и регулярно дезинфицировать; при тестировании водитель не касается алкометра, отсутсвует физический контакт и с полицейским.

Что касается дистанции в два метра, то полиция подчеркивает, что требование не распространяется на тех, кто выполняет общественные работы, а полицейские используют средства личной защиты.

Вирусолог Ирья Лутсар считает маловероятным, что при бесконтактном использовании алкометра можно вдохнуть вирус с поверхности устройства. Она подчеркнула, что считает маловероятным именно попадание частиц вируса в организм таким путем.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!