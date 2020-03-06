Читатель волнуется: начальник ездил отдыхать в Италию и потом довольный вышел на работу. Я вот его тут видеть не хочу…

"Теперь, когда еще у одного человека в Эстонии обнаружили коронавирус и он привез его из Италии, я еще больше обеспокоен. Мне приходится через каждые пару дней приносить своему пожилому отцу еду, а дома беременная жена. Мы и так с ней договорились, что на всякий случай будем держаться подальше от больших мероприятий и кашляющих-чихающих людей, но своему начальству ведь сложно сказать "пожалуйста, стойте от меня на расстоянии шести метров, когда со мной разговариваете".

Между прочим, я не единственный, кто из-за этого немного волнуется. С другими коллегами за кофе обсуждали, что было бы логичнее, чтобы начальник одну-две недели посидел дома и было бы ясно, что с ним все в порядке.

Начальник же заявил, что когда был в Италии вообще не понял паники, не видел ни одного человека в маске, но ведь это же еще хуже?!

Я серьезно думал о том, чтобы соврать, что заболел гриппом, и поработать из дома. У нас в офисе такое вполне практикуется.

А что бы вы сделали?"