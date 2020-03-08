Читатель в недоумении: почему уличные двусторонние часы напротив университета показывают разное время и оба неправильное?

RusDelfi поинтересовался у руководства ресторана, почему уже длительное время часы не приводят в рабочее состояние?

Выяснилось, что этот симпатичный прибор находится в ведении владельца недвижимости, у которого ресторан арендует площадь. При этом сам коллектив заведения тоже хотел бы видеть на часах правильное время.

Обращаемся к арендодателю с тем же вопросом.

"Ответ очень прост. Часы подходят для этого места гораздо больше, чем стоявший там раньше знак платной парковки. Но, как выяснилось в ходе установки, часовой механизм оказался гораздо более подвержен внешним условиям, чем ожидалось. Часы не выдержали наших погодных условий, и теперь механизм нуждается в ремонте или замене. И это чисто вопрос времени - когда часы станут вновь показывать правильное время, радуя обеспокоенного читателя", - пообещал Маргус Тамм, представитель фирмы-владельца недвижимости.

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