Читатель утверждает: полицейские сбили столб и спокойно поехали дальше. Руководитель патрульной службы не согласен

Читатель RusDelfi отправил в редакцию фотографию, на которой полицейский автомобиль сбил знак в городе Пярну. По его словам, после инцидента полицейские спокойно уехали.

Руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа, считает иначе.

"Мы побеседовали с находившимися в автобусе патрульными полицейскими и просмотрели запись видеорегистратора. По записи можно понять, что за автобусом находится какое-то препятствие, но автобус продолжает пытаться сдать назад. Находившийся за рулем полицейский сказал, что он решил, что наехал на бордюр. Так как никаких повреждений автобус не получил, то сначала не было понятно, что был совершен наезд на какой-либо объект", — ответил он RusDelfi.

По словам Мурумаа, очень жаль, что создалось впечатление, что полицейские совершили ДТП и после этого намеренно уехали с места происшествия.

"На основании полученных от коллег разъяснений и записи видеокамеры могу подтвердить, что это было не так. Полицейский допустил человеческую ошибку, злонамеренного умысла здесь не было. Естественно, управлявшему автобусом полицейскому надо было заранее убедиться в том, что места для совершения маневра достаточно. О поврежденном дорожном знаке мы сообщили местному самоуправлению", — заверил руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции.