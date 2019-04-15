15.04.2019, 12:40

Читатель: у моего друга пропали в больнице личные вещи

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комментарий медучреждения
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
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Margus Viigimaa südamearst ja professor
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

В редакцию rusDelfi позвонил пожилой господин, переживающий за своего друга. По словам звонившего, его приятель попал в больницу, а при выписке ему не отдали одежду и обувь. В том числе и ключи от квартиры.

В конце 2018 года в отделение ортопедии PERH попал пожилой пациент Ян. Он пробыл там порядка недели.

По словам друга Яна, при выписке ему не вернули одежду: штаны, куртку, рубашку и обувь. ”В куртке находились ключи от квартиры, от пяти замков. Пришлось менять их — а это крупная сумма для пенсионера”, — посетовал звонивший. Также , по его словам, он неоднократно звонил в больницу и писал электронные письма, однако, нет ни ответа, ни одежды.

Мы обратились к больнице за комментарием.

”При поступлении в Региональную больницу личные вещи пациента или забирают на хранение, или отдают сопровождающему пациента, чтобы тот отнес их домой. В случае, если вещи остаются в больнице на хранение, составляется акт, одна из копий прикладывается к истории болезни. На этом основании по окончании лечения мы выдаем на руки личные вещи пациента”, — объяснила ситуацию пресс-секретарь Региональной больницы Стина Эйльсен.

”Обо всех претензиях следует незамедлительно сообщить нашему персоналу. В случае, если личная вещь пациента пропала в больнице, мы обязательно делаем все от нас зависящее, чтобы ее отыскать. В случае, если о пропавших вещах узнаем быстро, есть возможность просмотреть записи камер видеоохраны, или же персонал мог видеть случившееся”, — добавила специалист.

К сожалению, rusDelfi не удалось получить комментарий относительно данной конкретной ситуации. Также она не была ни подтверждена, ни опровергнута, поскольку лечебное учреждение запросило письменное согласие бывшего пациента на обработку его личных данных.

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