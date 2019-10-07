Читатель спрашивает: в каком случае работодатель должен работнику компенсировать стоимость очков?

Обратившийся к Трудовой инспекции читатель хотел узнать, в какой момент работодатель должен компенсировать (новому) работнику затраты на очки, необходимость которых выяснилась в ходе рабочего медосмотра.

"В положении записано, что работодатель обязан приобрести на основании справки врача предназначенные для работы с монитором очки или другие корректирующие остроту зрения средства, но оттуда прямо не следует, когда возникает эта обязанность".

"К тому же хотелось бы узнать, работодатель должен компенсировать работнику расходы на очки в полном объеме (стекла и оправа) или это должно быть прописано в внутренних правилах предприятия, что компенсируется, к примеру, до 100 евро, а остальное платит сам работник?", — интересуется читатель.

Отвечает Пирет Кальюла, консультант Трудовой инспекции.

Работодатель должен компенсировать предназначенные при работе с монитором или другие корректирующие остроту зрения вспомогательные средства в случае, если выполнены два условия: работник прошел медицинский осмотр у специализированного врача (по охране здоровья на рабочем месте) и если острота зрения у работника снизилась.

Утвержденное правительством положение устанавливает, что работодатель должен организовать для сотрудника, работающего по меньшей мере половину своего рабочего времени с монитором, медицинский осмотр (в ходе которого проверяется также глаза и зрение) учитывая определенный врачами для конкретного работника срок, но не реже, чем один раз в три года, или по требованию работающего с монитором работника в случае ухудшения зрения.