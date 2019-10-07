07.10.2019, 19:52

Читатель спрашивает: в каком случае работодатель должен работнику компенсировать стоимость очков?

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Лийса Ребане, Kasulik.ee
Лийса Ребане, Kasulik.ee
EST 2
Читатель спрашивает: в каком случае работодатель должен работнику компенсировать стоимость очков?
Priit Siimon

После прохождения рабочего медосмотра может выясниться, что работнику нужно сменить очки. На каких условиях и в каком размере работодатель должен компенсировать связанные с этим расходы?

Обратившийся к Трудовой инспекции читатель хотел узнать, в какой момент работодатель должен компенсировать (новому) работнику затраты на очки, необходимость которых выяснилась в ходе рабочего медосмотра.

"В положении записано, что работодатель обязан приобрести на основании справки врача предназначенные для работы с монитором очки или другие корректирующие остроту зрения средства, но оттуда прямо не следует, когда возникает эта обязанность".

"К тому же хотелось бы узнать, работодатель должен компенсировать работнику расходы на очки в полном объеме (стекла и оправа) или это должно быть прописано в внутренних правилах предприятия, что компенсируется, к примеру, до 100 евро, а остальное платит сам работник?", — интересуется читатель.

Отвечает Пирет Кальюла, консультант Трудовой инспекции.

Работодатель должен компенсировать предназначенные при работе с монитором или другие корректирующие остроту зрения вспомогательные средства в случае, если выполнены два условия: работник прошел медицинский осмотр у специализированного врача (по охране здоровья на рабочем месте) и если острота зрения у работника снизилась.

Утвержденное правительством положение устанавливает, что работодатель должен организовать для сотрудника, работающего по меньшей мере половину своего рабочего времени с монитором, медицинский осмотр (в ходе которого проверяется также глаза и зрение) учитывая определенный врачами для конкретного работника срок, но не реже, чем один раз в три года, или по требованию работающего с монитором работника в случае ухудшения зрения.

Обязанность компенсировать расходы на очки или другие средства корректировки остроты зрения исходит из того же положения — если на медосмотре выяснится, что острота зрения работника снизилась, работодатель должен на основании справки врача приобрести работающему с монитором сотруднику предназначенные для этого очки или другие средства, или по договоренности с работником компенсировать их стоимость.

Обязанность компенсации не зависит от того, изменилась ли острота зрения работника при работе у данного работодателя или нет. Из смысла постановления следует, что нет разницы, с какого времени зрение ухудшилось. Имеет значение то, что острота зрения работника не позволяет ему выполнять свои рабочие обязанности, и для этого ему необходимы вспомогательные средства. Исходя из этого, у работника (в том числе нового, после первого же медосмотра) есть право на компенсацию стоимости очков.

Размер зависит от возможностей

Порядок компенсации определяет уже работодатель — будет ли это максимальная сумма компенсации за очки или сумма отдельно для оправы и стекол, или другие варианты; а также то, какие документы работник должен представить для получения компенсации. Размер компенсации стоимости очков определяет работодатель, исходя из своих возможностей. В правовых актах сумма компенсации не прописана. Размер должен быть достаточен, чтобы у работника была возможность приобрести себе очки. Компенсировать нужно расходы как на стекла, так и оправу, потому что стекла без оправы использовать нельзя.

Работодатель должен компенсировать стоимость очков в полном размере (в границах определенного лимита), если работник использует очки только для работы. Если работник хочет использовать очки также и во внерабочее время (в ходе деятельности, не связанной с работой), нужно найти какую-то пропорцию, и согласно ей работник тогда какую-то часть расходов на очки оплачивает сам.

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