Читатель спрашивает: почему автошкола не дает новые вопросы для экзамена по теории?

В интернете можно найти все обновленные вопросы, в том числе и схожие с теми, которые начиная с июня департамент предлагает на экзамене по теории. Можно создать свой аккаунт, заплатить и приступать к учебе.

Но жизнь показывает, что в большинстве случаев самостоятельное обучение недостаточно эффективно. Даже самый прилежный ученик, не сев за руль, не поймет почему и как нужно действовать в реальной дорожной обстановке. Кто и как со стороны Департамента шоссейных дорог заботится о том, чтобы автошколы соответствующим образом готовили своих учащихся к госэкзамену?

По словам главного специалиста экзаменационного отдела департамента Прийта Тамра, по закону обязанность подготовки будущего водителя лежит на тех, кто ведет обучение водителей моторных транспортных средств. "У них составлена учебная программа с учетом всех требований".

Тамра отмечает, что учащихся в школах готовят не безошибочно сдавать госэкзамен, а к самостоятельному участию в дорожном движении, они должны понимать законы, исполнять их и безопасно водить транспортное средство.

Должна ли автошкола предварительно давать ученику экзаменационные вопросы? "Автошколы составляют вопросы для обучения и повторения самостоятельно. Или используют для этого постороннюю помощь. Поэтому организаторы обучения могут составить новые вопросы тогда, когда они посчитают это необходимым. Экзаменационные билеты Департамента шоссейных дорог были засекречены и раньше, так будет и в дальнейшем. В этой части для обучающихся ничего не изменится".