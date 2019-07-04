Читатель спрашивает: мужчина дал концерт в ласнамяэском автобусе — законно ли это?(2)
Читатель RusDelfi некоторое время назад стал свидетелем импровизированного концерта в одном из таллиннских автобусов и интересуется: насколько это законно?
Читатель RusDelfi некоторое время назад стал свидетелем импровизированного концерта в одном из таллиннских автобусов и интересуется: насколько это законно?
После окончания рабочего дня наш читатель сел в автобус номер 60, в котором также ехал мужчина с музыкальными инструментами: с собой у него были канель и гармошка.
Мужчина стоял в салоне напротив входных дверей, вокруг него было свободно. Поговорив немного с сидящими поблизости пассажирами, мужчина представился как мастер музыкальных инструментов и стал исполнять различные мелодии. Сначала на одном инструменте, а затем — одновременно на двух.
По лицам пассажиров автобуса было видно, что не всем такой концерт по пути с работы домой пришелся по душе. Вслух своего недовольства никто не высказал, но читатель тем не менее интересуется: если кому-то захотелось ради собственного удовольствия или с целью подзаработать дать концерт в автобусе, разрешены ли подобные выступления в нашем общественном транспорте?
Пресс-служба предприятия Tallinna Linnatranspordi AS в ответе нашему читателю сообщила, что данный вопрос правовыми актами не урегулирован.
”Очень важно, чтобы люди считались друг с другом в общественном транспорте. В связи с этим мы обращали внимание пассажиров на нежелательность громкого прослушивания музыки, а теперь встал вопрос и исполнения музыки тоже. Делали это и серьезно, и с юмором. Как в этих клипах, которые можно найти на нашей страничке.
Отвечая конкретно по данной ситуации, можно сказать, что исполнение музыки (как и прослушивание) — это вопрос, в котором нужно ощущать границы приличия. О какой бы деятельности речь не шла, нельзя мешать другим пассажирам.
К сожалению, определить, нарушают какие-то действия покой других, можно лишь исходя из конкретной ситуации, однозначно в законе это не прописать. Каждый человек в действительности, может понять, когда, например, музыка напрягает других пассажиров. К счастью, можем констатировать, что хотя общественный транспорт Таллинна перевозит каждый рабочий день примерно 300 000 человек, такие случаи редки и не представляют большой проблемы.
И письменных жалоб на музыку в общественном транспорте немного. Пассажиры беспокоят соседей скорее другим: испачканной одеждой, едой-питьем в салоне и тд.
Мы следим за ситуацией в общественном транспорте и если видим, что возникла необходимость вмешаться, то ищем решения — как просветить пассажиров или призвать их к порядку, чтобы у всех пользователей общественного транспорта оставались о нем только приятные впечатления.
Если кто-то своим поведением вам досаждает, то дайте ему об этом знать. Если это не принесло результатов, нужно сообщить водителю, который при наобходимости вызовет патруль. Как правило, сам водитель пассажиров к порядку не призывает и каких-то мер к разрешению ситуации не предпринимает.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
«Ювентус» вступил в переговоры по трансферу Маттейса де Лигта
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Космонавт Алексей Леонов назвал имя человека, убившего Гагарина
Эта специя поможет отчистить золото и серебро: пишите рецепт