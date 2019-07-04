Читатель спрашивает: мужчина дал концерт в ласнамяэском автобусе — законно ли это?

После окончания рабочего дня наш читатель сел в автобус номер 60, в котором также ехал мужчина с музыкальными инструментами: с собой у него были канель и гармошка.

Мужчина стоял в салоне напротив входных дверей, вокруг него было свободно. Поговорив немного с сидящими поблизости пассажирами, мужчина представился как мастер музыкальных инструментов и стал исполнять различные мелодии. Сначала на одном инструменте, а затем — одновременно на двух.

По лицам пассажиров автобуса было видно, что не всем такой концерт по пути с работы домой пришелся по душе. Вслух своего недовольства никто не высказал, но читатель тем не менее интересуется: если кому-то захотелось ради собственного удовольствия или с целью подзаработать дать концерт в автобусе, разрешены ли подобные выступления в нашем общественном транспорте?

Пресс-служба предприятия Tallinna Linnatranspordi AS в ответе нашему читателю сообщила, что данный вопрос правовыми актами не урегулирован.

”Очень важно, чтобы люди считались друг с другом в общественном транспорте. В связи с этим мы обращали внимание пассажиров на нежелательность громкого прослушивания музыки, а теперь встал вопрос и исполнения музыки тоже. Делали это и серьезно, и с юмором. Как в этих клипах, которые можно найти на нашей страничке.

Отвечая конкретно по данной ситуации, можно сказать, что исполнение музыки (как и прослушивание) — это вопрос, в котором нужно ощущать границы приличия. О какой бы деятельности речь не шла, нельзя мешать другим пассажирам.