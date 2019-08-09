Читатель спрашивает: может ли камера скорости ошибиться, а штраф быть оспорен?

В ходе разбирательства выяснилось, что ошибся сам водитель: он ехал со скоростью 110 км/ч там, где была разрешена предельная скорость в 90 км/ч. Но вопрос остается - бывает ли такое, что камера ошибается?

"Технически такое, конечно, может случиться. В случае, когда специалист, который работает с камерой, неправильно ее наладит. Но наши специалисты проходят соответствующее обучение, а перед допуском к непосредственной работе — длительную практику. Поэтому считаю, что таких ошибок не случается.

Сумму штрафа оспорить нельзя. Закон дает возможность ответственному за моторное транспортное средство лицу право оспорить полученный штраф в случае, когда машиной пользовался кто-то другой.

К извещению о штрафе прилагается предварительно заполненная форма, нужно только дополнить ее данными использовавшего машину лица, подписать и передать нам.

Для оспаривания штрафа есть еще два дополнительных основания, это можно сделать, если:

- транспортное средство или его номерной знак были украдены или уничтожены, и об этом до указанного в штрафе времени совершения нарушения были извещены компетентные органы;

- существуют исключающие ответственность обстоятельства, и это документально доказуемо.

В обоих случаях нужно предоставить документальные доказательства. Других возможностей для оспаривания штрафов закон не предусматривает", - ответил Кулламяги.