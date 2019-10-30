30.10.2019, 19:05

Читатель спрашивает: что случилось? Почему колесо обозрения на T1 уже второй день закрыто?

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Лийса Ребане, Kasulik.ee
EST 7
Читатель спрашивает: что случилось? Почему колесо обозрения на T1 уже второй день закрыто?
Andres Putting

Обеспокоенный читатель интересуется, почему колесо обозрения на торговом центре T1 закрыто для посетителей уже второй день?

Читателю отвечает директор Super Skypark Алар Каяри.

"Мы оповестили возможных посетителей через свою интернет-страничку и в Facebook о том, что проводим на колесе обозрения осенние ремонтно-профилактические работы", — сказал Каяри.

"К сегодняшнему дню работы успешно завершены и, начиная с 13 часов, посетители центра могут вновь проехаться на колесе обозрения", — сообщил он.

По словам директор, по состоянию на сегодняшний день аттракционом воспользовались примерно 250 000 человек.

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