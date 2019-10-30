Читатель спрашивает: что случилось? Почему колесо обозрения на T1 уже второй день закрыто?

Читателю отвечает директор Super Skypark Алар Каяри.

"Мы оповестили возможных посетителей через свою интернет-страничку и в Facebook о том, что проводим на колесе обозрения осенние ремонтно-профилактические работы", — сказал Каяри.

"К сегодняшнему дню работы успешно завершены и, начиная с 13 часов, посетители центра могут вновь проехаться на колесе обозрения", — сообщил он.

По словам директор, по состоянию на сегодняшний день аттракционом воспользовались примерно 250 000 человек.